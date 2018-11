Ciclismo. Festa del Centro Sportivo Italiano in memoria di Giacomo Vecchiola

A Molini Girola, presso la struttura Centro Sportivo ISRT, organizzata dal Centro Sportivo Italiano, comitato Provinciale in collaborazione con le società affiliate, è andata in scena la Festa del Ciclista-4°Memorial Giacomo Vecchiola. Il programma prevedeva una passeggiata mattutina in mountain Bike poi, le condizioni atmosferiche avverse hanno sconsigliato gli organizzatori a mettere in scena questo grande spettacolo sui pedali. Si è optato per la seconda parte di giornata con il ricordo di Giacomo Vecchiola e le premiazioni che hanno riguardato il CSI e Circuito 4 Emme.