Fermo. Continuano gli eventi di spessore alla piscina comunale: domenica 5° Trofeo Città di Fermo e 5° Memorial Paolo Luciani

Un evento a carattere nazionale con un ricco programma: le competizioni si svolgeranno in due sessioni, al mattino ed al pomeriggio. In vasca tutte le specialità del nuoto, dalla farfalla al dorso, dalla rana allo stile libero, fino al misto. Alle gare partecipano anche gli atleti della FISDIR della Virtus Nuoto Fermo e quelli del Team Marche Falconara Marittima.



“Un altro bellissimo evento ospitato dalla nostra città in una struttura che è un vanto e che viene scelta per iniziative nazionali di questa importanza. Un grazie a tutta l’organizzazione per il lavoro e per l’impegno che mette nell’allestire una manifestazione, arrivata alla quinta edizione, con tante persone al seguito degli atleti e che diventa quindi un’opportunità per promuovere la nostra città” – ha detto l’assessore allo sport Alberto Scarfini.



“Si tratta di un evento natatorio che è stato riportato in auge da qualche anno e che vede sempre una grande partecipazione e gradimento, come è testimoniato in particolare dal numero record di iscritti di questa edizione” - hanno detto Gianluca Valeri, Presidente della Virtus Buonconvento (che gestisce la struttura) e Marco Cicconi (docente regionale, allenatore di atleti nazionali, allenatore di quarto livello europeo), Presidente della Fermo Nuoto e Pallanuoto.



Piscina comunale nella quale si è da poco conclusa la seconda fase dei lavori di manutenzione: dopo quelli che sono stati eseguiti lo scorso anno, con migliorìe esterne e assetto interno, il secondo step ha visto altri interventi di manutenzione e riqualificazione, come quelli per i bagni per disabili, gli spogliatoi e il trasferimento a breve dell’infermeria. Fra quelli strettamente concernenti la vasca per l’attività sportiva si segnala, fra gli altri, il nuovo sollevatore per disabili per consentire un ingresso più agevole in acqua.