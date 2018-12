Da oggi al via il Trofeo delle Regioni di Ginnastica a Fermo e Porto San Giorgio: 1800 gli atleti coinvolti

Questa mattina al via le sessioni di artistica femminile alla palestra Appoggetti di Fermo (166 le squadre coinvolte) con le rappresentative di Marche, Umbria ed Emilia Romagna, domani in programma le gare di ritmica, per la prima volta a Fermo, alla palestra di via Leti con altre compagini (112). Nella struttura sangiorgese invece si svolgono le competizioni di artistica maschile (coinvolte 30 squadre). Un evento della Federazione Ginnastica d’Italia che qui ha potuto contare sulla collaborazione delle società locali Victoria Fermo, Fermo 85 e Nardi Juventus PSG e delle Amministrazioni Comunali di Fermo e Porto San Giorgio.