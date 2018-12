Rapagnano, Ciclismo: Marche "in vetrina" all'Adriatico Cross Tour e al Giro d'Italia Ciclocross Adriatico Cross Tour

I preparativi per la settima prova dell'Adriatico Cross Tour stanno proseguendo con regolarità per ripetere a Piane di Rapagnano, in contrada Castelletta, l'appuntamento tradizionale di dicembre (domenica 9) dedicato al ciclocross con la regia organizzativa congiunta dell'Abitacolo Sport Club e del Cas Ciclistico Rapagnanese (gara valida anche per il Master Ciclocross Uisp Marche). Nell'anfiteatro ormai classico che ha già ospitato in passato diverse manifestazioni di cross, gli organizzatori hanno allestito un percorso tecnico e impegnativo, misto sterrato ed asfalto, per uno sviluppo complessivo di 2300 metri. Confermata la logistica con il ritrovo presso il Circolo Magnum dove si terranno anche le premiazioni e il ristoro finale.