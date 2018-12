Fermo, Pallacanestro Serie D: la TiEmme espugna il Palaprincipi di Porto Potenza Picena. Vince anche l’U14, che vìola il parquet di Ancona. LEGGI i tabellini

Quinta vittoria consecutiva per la TiEmme Basket Fermo ai danni della Sacrata Basket al Palaprincipi di Porto Potenza Picena. Ancora ferita dagli infortuni e dalle assenze, la TiEmme riesce comunque ad imporsi su un campo non sempre facile come quello della Sacrata.

La partita è presto raccontata dal risultato del primo quarto: 13 punti di differenza, addirittura incrementati dal risultato del secondo quarto, che ipotecano la vittoria finale e se anche la squadra di casa prova a recuperare nel secondo tempo, non riesce ad impensierire la squadra di Marco Marilungo. Da segnalare la ottima prestazione di Andrea Cingolani, miglior realizzatore dell’incontro con 18 punti di cui 3 triple e trascinatore dell’intera squadra, supportato dai soliti Angeloni e Aquaroli senza dimenticare il resto dei compagni di gioco tutti questa sera settati su ottimi livelli di performance.

Coach Marilungo non può che essere soddisfatto di questi ragazzi che dopo una partenza di campionato stentata ora stanno egregiamente recuperando piazzandosi nella medio-alta classifica del girone A con tantissime partite ancora da giocare. A partire dalla prossima, l’ultima prima della pausa natalizia, che giocheranno in casa il 22 dicembre, contro un’avversaria diretta, la squadra degli 88ers di Civitanova Marche. La vittoria sarebbe un bel regalo di Natale.

Sacrata Basket P. P. Picena – TiEmme Basket Fermo 59 – 68

Parziali: 10-23, 15-18, 15-10, 19-17

Progressivi: 10-23, 25-41, 40-51, 59-68

Sacrata Basket P. P. Picena: Mori 8, Emiliani, Filo 16, Bovari (cap.) 7, Angelici 8, Salvatelli 2, Raccosta 3, Cervellini 10, Pompozzi 5, Purifico, Margaretini. All.re Ramini

TiEmme Basket Fermo: Poggi, Mezzabotta 8, Amelio 7, Santini 4, Cingolani 18, Luciani (cap.), Malaspina, Angeloni 10, Ceregioli 2, Acquaroli 13, Sabbatini, Meconi 6. All.re Marilungo, vice all.re Valentini.

Tiri da 3 realizzati: Sacrata 7, TiEmme 7

Falli: Sacrata 17, TiEmme 19

Uscito per cinque falli: nessuno

Arbitri: Palmieri di Castelfidardo (AN) e Petracci di Porto San Giorgio (FM)

U14: un super Sandroni conquista il Palasport di Ancona

L’U14 del Basket Fermo vince in trasferta al Palasport di Ancona contro la formazione del High School Basketball. Vince nonostante il freddo e la pioggia e nonostante la squadra fosse decimata dalle assenze per squalifica e malattie. Due punti in classifica insperati, considerato che la squadra di casa si trovava a pari punti in classifica con la squadra ospite, che fanno morale e danno un po’ di respiro nel cammino verso la conquista del playoff.

Senza Sollini, Quinzi, Alessandrini, Marinangeli e Amici, con l’aiuto di tre stupendi ragazzi dell’U13, Manfredi, Ercoli e Tascini, è Tommaso Sandroni a prendere in mano i suoi compagni e a trascinarli verso la vittoria finale: 25 punti con 2 triple, svariati assist, canestri da gancio cielo, palleggi da acrobata circense che hanno ubriacato la difesa anconetana, movimenti da ballerino classico che neanche il Nureyev dei momenti migliori, strappando qualche applauso a scena aperta anche dal pubblico avversario.

Per gli arancioni dorici non c’è stata storia sin dall’inizio: dopo cinque minuti si era già sullo 0 a 13 poi parzialmente recuperato dai padroni di casa. Nel secondo quarto il Basket Fermo preme sull’acceleratore, Sandroni realizza ma porta a canestro anche i giovani Ercoli e Manfredi, che non si sono lasciati certo intimorire dai più grandi, e spiana la strada alle incursioni di Irene Peroli. Nella terza frazione si fanno sentire anche Tofoni e Marilungo, con i loro centimetri e la presenza fisica. Soltanto nell’ultima frazione di gara, a risultato acquisito, i giallo-blu fermani si sono leggermente rilassati, soprattutto in difesa, lasciando un po’ di spazio per la rimonta ai ragazzi dell’anconetana scuola superiore di pallacanestro. Nell’impresa vanno ricordati, comunque, anche i ragazzi non entrati a referto che, se anche non hanno realizzato punti, sono stati determinanti nell’organizzazione del gioco e quindi della vittoria finale. Tutti veramente molto bravi.

Ora non resta che aspettare la partita pre-natalizia del 20 dicembre contro l’Or.Sal. Blu, altra squadra di Ancona, e lo faranno ad organico completo e più rilassati, con minore ansia da prestazione e più voglia di divertirsi.

High School Basketball Ancona – Basket Fermo 41 – 54 (8-13, 14-28, 23-41)

High School Basketball Ancona: Bonocore 5, Di Feliciantonio, Bucciarelli 8, Pacetti, Ciarrocchi 3, Ambrogi G. 11, Morselli, Ambrogi A. Mastrosanti 3, Crispiani (cap.), Fabbietti 10, Dell’Anno 1. All.re Ciarrocchi.

Basket Fermo: Cipriani, Valentini, Cataldi, Manfredi 6, Ercoli 6, Peroli 6, Sandroni 25, Cardinali, Marilungo 4, Tofoni (cap.) 7, Tascini. All.re Ciarpella.