"Sport senza età – Salute in cammino". Tra Fermo e Porto San Giorgio 38 camminate e 574 presenze nel 2018

Bilancio positivo per il progetto "Sport senza età – Salute in cammino" che è stato realizzato nel corso dell'anno 2018 nel territorio dei comuni di Porto San Giorgio e Fermo. Si tratta di una iniziativa ormai consolidata nel tempo che promuove l'attività fisica come strumento di contrasto a corretti stili di vita ed all'insorgere di varie patologie dovute proprio alla mancanza di movimento. Il progetto è stato avviato nel corso dell'anno 2016 ed in due anni, con partenza davanti al grattacielo sul lungomare Gramsci oppure davanti al municipio in via Veneto, sono stati davvero tanti gli appassionati delle camminate che hanno usufuito di questa opportunità gratuita per fare sport.