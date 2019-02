P.S. Giorgio, Atletica: i portacolori della TAM tornano da Modena con il sorriso

Impegnati a difendere i colori marchigiani, in un incontro che ha visto la nostra rappresentativa opposta alle formazioni di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Trentino Alto Adige. E più di tutti sorride l’allieva Martina Cuccù, che continua a migliorarsi e a migliorare il record regionale degli 80 m ostacoli al coperto: 8’’62 è il suo nuovo crono, che ritocca di 7 centesimi il limite precedente, stabilito da Martina ai Campionati italiani di categoria. La junior Benedetta Trillini, già argento ai Campionati italiani, ha stabilito il suo nuovo primato nel salto in alto e con il suo 1,77 m vede molto da vicino il record regionale al coperto della specialità (1,78 m).

L’occasione buona potrebbe arrivare già sabato, al debutto in maglia azzurra nell’incontro Italia-Francia. Anche il neocampione italiano del lancio del martello Giorgio Olivieri, sarà in gara sabato ad Ancona con la maglia della nazionale.

Sul fronte Atletica Sangiorgese, si è concluso, con la terza prova di Macerata, il campionato di società di cross (adesso manca solo il gran finale della staffetta 3x1000, in programma il 24 marzo proprio a Porto San Giorgio). Gli under 14 sangiorgesi Pietro Crosta, Filippo Tarantini e Marco Smiriglia, seguiti dal tecnico Ivan Ruzzetta, guidano la classifica regionale. Tra le cadette, si registrano i progressi di Alice Tarantini che, grazie alle sue prestazioni, ha ottenuto il pass per i campionati italiani al Parco della Venaria Reale di Torino, il 9 marzo.

Francesca Cuccù e Claudia Boccaccini scenderanno invece in pedana domenica nell’incontro per rappresentative regionali “Ai confini delle Marche”, rispettivamente nel salto triplo e nel salto con l’asta. Dieci le regioni che si sfideranno per conquistare la nona edizione del trofeo.