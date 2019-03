Fermo e Montegranaro, Ciclismo: Maronari e Marcone trionfano alla Classica di Apertura della Conceria. Presentata la squadra dilettantistica S.C. Calzaturieri Marini Silvano

Fermo, Ciclismo amatori: Maronari e Marcone trionfano alla Classica di Apertura della Conceria.

Al via di questa manifestazione si sono presentati un centinaio di corridori che in una giornata primaverile, hanno offerto un bellissimo spettacolo sul tracciato di circa 60 km interamente pianeggiante. Era presente anche l’Assessore allo Sport del Comune di Fermo Alberto Maria Scarfini affiancato dal Delegato del Coni Provinciale Vincenzo Garino.

Cronaca – Nella prima gara riservata alle categorie M5,M6,M7,M8 e Donne, dopo una fase di studio, si formava al comando un drappello di circa dodici unità. Dietro il gruppo prima faceva fatica e poi si spezzava in svariati tronconi favorendo il plotoncino al comando. La fuga diventava imprendibile così come la volata a ranghi ridotti era inevitabile. Lo sprint vedeva vincere Mauro Maronanari (Born To Win) che precedeva Vinicio Rosario (Team Studio Moda), Lorenzo Chiodi (Giatra Servizi-Rifer Gomme), Valter Basili (Melania Petritoli) e Roberto Vallese (SBT Team). Più tardi toccava alle categorie ELMT, M1,M2,M3 e M4 e subito nasceva una corsa molto veloce. Ad un certo punto al comando rimanevano in cinque, Da dietro il locale Sirio Sistarelli (Giatra Servizi-Rifer Gomme) velocemente stava per rientrare sulla testa della corsa. Sentendosi braccati, Walter Marcone (Team Abruzzo Bike) e Moreno Calcinari (Melania Petritoli) lasciavano la compagnia. I due di comune accordo filano verso in traguardo finale per giocarsi la volata. Marcone con uno sprint di testa non lasciava scampo a Calcinari che doveva accontentarsi della seconda piazza. Terzo posto per Danilo Ricci (Team Go Fast).

Montegranaro, presentata la squadra dilettantistica S.C. Calzaturieri Marini Silvano

Gli onori di casa sono stati fatti dai Presidenti Cristian Acciarini e Giuseppe Viozzi che hanno accolto nel miglior modo possibile tutti i presenti.

A questa bella giornata di festa hanno partecipato il Sindaco di Montegranaro Ediana Mancini, l’Assessore allo sport Endrio Ubaldi, il Consigliere Regionale FCI Marco Marinuk, il Presidente Provinciale FCI Marco Lelli, il Delegato del Coni provinciale Vincenzo Garino e gli sponsor primari di questa società, Gianfranco Luciani (Gruppo Meccaniche Luciani), Giovanni Di Chiara (Rodi Pellami), Rosario Marini (Tacchificio Ares) ed Enrico Ciccola (Romit). C’erano anche Nazzareno Gismondi, Gastone Gismondi, l’organizzatore del Gran Premio Capodarco Gaetano Gazzoli e l’organizzatore del Gran Premio Valdaso Sergio Concetti,

All’inizio del Vernissage è stata ricordata la figura del Presidentissimo Sesto Pietro Strappa con un minuto di raccoglimento ed è stato consegnato un mazzo di fiori alla moglie, la signora Leonella da parte del nipote Cristian Acciarini.

Dopo il filmato celebrativo del 2018, la parola è passata a tutti gli invitati che si sono alternati nei loro interventi. Poi è toccato alle cariche societarie, sono stati applauditi gli sponsor e collaboratori e successivamente è stata presentata la squadra ciclistica, i direttori sportivi con la novità del Team Manager Marco Cacciamani che darà una mano molto importante così come non è passata inosservata la collaborazione di Giovanni Gibosini. Poco più tardi è toccato alla compagine giovanile del Cycling Project Montegranaro, sono così stati presentati i giovani ciclisti guidati dal responsabile Sauro D’Ambrosio e dal DS Fabio Eugeni. In chiusura sono state ricordate le gare che questa società organizzerà e che fanno parte della Challange dedicata a Michele Gismondi con una manifestazione per i più giovani che si terrà nel mese di settembre in occasione della festa dello sport.

Questa la rosa della S.C.Calzaturieri Montegranaro-Marini Silvano – Under 23 (Riconfermati): Matteo Gambuti, Alessio Pignocchi, Antonio Candi e Lorenzo Casadei. (Nuovi Corridori): Matteo Carboni, Manuele Checcucci, Elia Ciabocco, Sauro Milantoni, Matteo Minnozzi e Andrey Pylipyv. Elite: Chrystian Davide Carmona Mejia, Marco Gallo, Luca Taschin e Rino Gasparrini.

Direttori Sportivi: Emanuele Serrani, Domenico Pallotta, Alessandro Cacciamani e Danilo Santini. Meccanico: Sergio Novelli. Team Manager: Marco Cacciamani. Collaboratore: Giovanni Gibosini.