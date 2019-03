Fermo, Pallacanestro Serie D: a San Severino passo falso della TiEmme, che si consola con la nuova impresa dell’Under 13. LEGGI cronaca ed i tabellini

Inizia con un bagno di umiltà la Quaresima della TiEmme Basket Fermo. Il “pellegrinaggio” a San Severino nel mercoledì delle ceneri non riesce a smaltire i bagordi del carnevale: dopo cinque vittorie consecutive la certezza di poter infilare la sesta si è scontrata contro il muro di Tortolini e compagni. Un promemoria per ricordarsi che non bisogna dare nulla per scontato, che quando le cose vanno bene e ci sono strisce positive non è detto che debba sempre continuare così; un modo per ricordarsi che “sei polvere, e polvere …”.

La partita è stata simile, per chi se la ricorda, a quella di andata. Punteggio sostanzialmente pari per tutta la durata della gara fino ad alcuni episodi finali che hanno deciso la vittoria (e la sconfitta). Allora un errore degli Amatori ha consentito la vittoria alla TiEmme i settempedani non hanno fallito i tiri finali, anzi hanno messo a canestro due triple consecutive anche in posizione difficile a pochi secondi dalla fine che ha stroncato le possibilità di rimonta dei giallo-blu fermani. Quello che è stato diverso, però, è l’organizzazione del gioco: allora si era in un periodo di ripresa da una crisi di gioco e i tifosi della TiEmme hanno visto soprattutto i segni positivi della squadra in ascesa, invece sono balzati agli occhi gli aspetti negativi di un gioco lento in attacco, prevedibile, con molti errori e qualche incomprensibile svarione difensivo. Una squadra che è sembrata affidarsi esclusivamente alle giocate dei propri atleti più rappresentativi, cosa che ha consentito a Bernard, ad esempio, di conquistare il titolo di miglior realizzatore dell’incontro ma che non ha consentito alla squadra di vincere l’incontro.

Nulla di compromesso, comunque. Bisogna ricordare che tutte le altre formazioni in lotta per il quarto posto in classifica hanno perso in questo turno di campionato, e anche la TiEmme, forse per solidarietà, si è accodata. Avuta la lezione ora non bisogna sottovalutare le prossime gare che se anche sulla carta possono essere abbordabili sul parquet non è detto che rispettino le previsioni. A partire dalla prossima, di sabato pomeriggio, contro i vicini della Victoria Basket. Un derby che non consente attenuanti indipendentemente dalla classifica di entrambe.

Amatori San Severino – TiEmme Basket Fermo 67 – 63

Parziali: 20-20, 15-17, 16-12, 16-14

Progressivi: 20-20, 35-37, 51-49, 67-63

Amatori San Severino: Foglia, Tortolini 17, Severini 8, Massaccesi 11, Potenza n.e., Grillo n.e., Rucoli 2, Ortenzi, Fucili 10, Cruciani (cap.) 19, Della Rocca, Giuliani. All.re Sparapassi.

TiEmme Basket Fermo: Bernard 20, Poggi, Mezzabotta, Amelio 8, Santini 6, Cingolani 4, Luciani (cap.) 2, Malaspina 2, Ceregioli 2, Acquaroli 4, Sabbatini n.e., Meconi 15. All.re Marilungo, vice all.re Valentini.

Tiri da 3 realizzati: Amatori 4, TiEmme 5

Falli: Amatori 16, TiEmme 19

Usciti per 5 falli: nessuno

Arbitri: Marconi di Ancona e Caforio di Chiaravalle (AN)

U13 conquista il PalaNovelli di Jesi

Vittoria esterna dei ragazzi dell’U13 al PalaNovelli di Jesi nel girone rosso della Coppa Marche. A soccombere sotto i colpi di Manfredi e compagni sono stati i ragazzi del CAB Aurora di Jesi. Altri due punti in classifica che fanno agganciare il secondo posto a pari merito con il Picchio di Civitanova Marche.

La partita non ha avuto storia. Sin dall’inizio i ragazzi di Marco Marilungo si sono imposti sui pari età jesini sia dal punto di vista tecnico che atletico. Capitan Manfredi ha guidato i suoi compagni di squadra verso una agevole vittoria realizzando 18 punti e affermandosi miglior realizzatore dell’incontro. Da sottolineare la prodezza balistica di Nicola Ercoli dai 6,75 al termine della gara, prodezza che ha pareggiato quella di Forconi realizzata all’inizio del secondo quarto.

Tutto bene ma senza riposo visto che appena domani di nuovo scenderanno in campo, questa volta tra le pareti amiche della Palestra Coni di Fermo, contro il Basket Fanum per aggiudicarsi altri due punti importanti per scalare la classifica del girone.

CAB Aurora Jesi – Basket Fermo 24 – 45 (5-16, 11-32, 20-38)

CAB Aurora Jesi: Forconi 5, Malatesta (cap.), Ciccarelli, Marinelli 12, Garbini, Pais, Radicioni, Carbini 4, Cinti 3, Lucchetti. All.re Pancaldi.

Basket Fermo: Angeletti 2, Di Nicolò, Torquati, Petrini 2, Pettinari, Piersantelli, Tascini 2, Manfredi (cap.) 18, Ercoli M. 6, Ercoli N. 9, Andrenacci 6. All.re Marilungo.