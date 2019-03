Fermo, Pallacanestro Serie D: stracittadina a senso unico. Netta vittoria della TiEmme nel derby contro la Victoria: 75/47 il finale, super Santini. Vince anche l’U13. LEGGI i tabellini

Resa della Victoria Basket Fermo al cospetto di una imperiosa TiEmme Basket Fermo. Nell'atteso derby cittadino, le aquile si confermano dominatrici del colle Sabulo. La TiEmme Basket Fermo sovrasta gli avversari non solo dal punto di vista del punteggio finale, ma anche in relazione a condizione atletica, impostazione tattica e precisione al tiro. Molti i giovani in campo, in entrambe le formazioni: Mezzabotta, Poggi, Malaspina attenti in difesa e pronti alle ripartenze fulminati, e soprattutto Sabbatini che con i suoi centimetri ha dominato nei rimbalzi e nelle impostazioni d'attacco. Vincono anche i ragazzi dell'Under 13.