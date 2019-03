Fermo, Tiro con l’Arco: al meeting organizzato dagli Arcieri Firmum, gli Arcieri del Girfalco del Presidente Vittorio Marzetti fanno incetta di medaglie

Primo posto categoria Senior Maschile per Marco Ciccanti; terzo posto categoria Senior Maschile per Marco Grifi e primo posto categoria Arco Nudo Ragazzi per Daniele Del Gatto. Inoltre, primo posto di squadra per la Senior Maschile composta dal supetrio Ciccanti- Grifi- Sgariglia.